肉毒桿菌素美容存抗藥性風險

注射肉毒桿菌素後，產生的除皺、瘦面及面部提升等效果，令愛美女生趨之若鶩，惟潛在風險不容忽視。從事醫學美容十多年的醫生劉宏德直言，很多用家對肉毒桿菌素一直有誤解，甚至不清楚成份，即使注射後效果不如以往，仍繼續使用含複合蛋白的肉毒桿菌素，往往出現抗藥性而不自知。



曾任骨科專科醫生的劉宏德，十多年前開始從事醫學美容，為中港不少女士注射過肉毒桿菌素，「除面骨太大外，常見的輪廓問題，肉毒桿菌素基本上都解決到。」



他指出，近年愈來愈多內地女士亦專程來港，到本地醫美中心及診所注射肉毒桿菌素，「始終覺得香港醫學美容較安全，除皺針價格較內地便宜，會經常來港打針。」翻查衞生署資料，本港目前共有八種含有肉毒桿菌毒素的藥劑製品已獲註冊，其中五種藥劑亦獲美國食品及藥物管理局批准。



注射肉毒桿菌素愈趨普及，惟不少用家對藥劑成份存誤解。劉宏德表示，坊間常說的「Botox」只是品牌名稱，而非肉毒桿菌素的英文名稱，「因這是第一種廣泛使用的肉毒桿菌毒素，所以大家口耳相傳，以為Botox便是肉毒桿菌素藥劑。」



劉宏德坦言，傳統的肉毒桿菌素藥劑，製作過程中，大多產生複合蛋白及其他雜質，持續注射的話，人體會對藥劑中的複合蛋白產生抗體，「在免疫學上，注射劑量愈大、次數愈頻密，愈大機會出現抗藥性。不少人發現效果不如以往顯著，卻繼續注射肉毒桿菌素，其實是忽略出現抗藥性的可能。」



他又引述多份臨牀研究結果，患有痙攣症、斜頸症的病人，使用含複合蛋白的肉毒桿菌素後，被驗出體內有百分之六點六的抗體，代表很可能已對肉毒桿菌素產生了抗藥性，注射後的效果會變得不顯著，甚至無效。



醫學美容以外，人體對肉毒桿菌素產生抗體，亦會影響日後治療其他病症的效果。劉宏德舉例指，在正常情況下適當使用肉毒桿菌素，可減少中風病人的局部肌肉張力，以減輕關節強直的情況，「但對肉毒桿菌素已有抗體的病人，注射此藥劑便會無效。」



劉宏德建議，用家先向醫生了解其成份，盡量選擇純淨、無雜質的產品，以減低產生抗體的風險，降低治療失效的機會



