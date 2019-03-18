﻿10秒超市片段驚心動魄 捱斬經理謝阿Sir 及時開槍救命

油麻地佳寶超市前日發生警員開槍轟斃刀客事件，閉路電視片段首度曝光。從片段可見，兇徒明知有警員尾隨，但他仍揮刀狂斬手無寸鐵的超市經理，警別無選擇下，開一槍將兇徒制服。被斬傷的超市經理仍留醫，他對警員救他一命，表示感謝。



「佳寶」超市閉路電視片段曝光，全長約十多秒，片段開始不久，一名持刀男子衝入超市，他一度回頭，似乎發現警員尾隨不捨，但他未有理會繼續衝入超市，尋找目標，其間一名女職員與他迎面碰過正着，即時閃避；兇徒找到早前與他爭吵的超市經理，不由分說，揮刀狂斬。



從片段所見，兇徒與經理接觸初期，經理一度推開兇徒，兇徒卻再次衝前狂斬。此時，兩名警員趕至，其中一名警員拔槍喝止無效，鳴槍一響，兇徒中槍倒地。被斬經理見狀大驚，一邊後退，一邊雙手護頭。



手術取出頭部碎骨



幸保性命的「佳寶」超市經理劉海雄，他昨日仍留醫廣華醫院，情況穩定。對於今次撿回性命，他多謝警員「阿龍」及時開槍制止兇徒，否則他再捱斬一刀，不知後果如何。他憶述經過稱，被警員轟斃的男子經常在超市偷東西，上周六中午又見他現身超市，遂示意他離開，不料他竟拿刀折返。劉經理續稱，其頭部被兇徒斬中兩刀，送院接受手術，頭部數小塊碎骨已取出，現時精神尚可。



燒臘店昨收起刀具



案發時，燒臘餐廳被兇徒偷去燒臘刀行兇，該店負責人鄭先生表示，案發時他因工作離開一會，將燒臘刀放在肉枱上，未見兇徒將刀偷走。他稱讚開槍的警員拯救市民性命，在危急關頭開槍合理。經過今次事件後，他稱會收起刀具。一名超市女職員案發時目睹經理遇襲及警員開槍，她受驚送院，接受治療後出院，她昨日如常上班，卻稱：「唔想再提起呢件事！」



案發上周六中午時份，一名五十四歲姓李的男子進入新填地街「佳寶」超市，疑不堪遭五十歲姓劉經理驅趕，離店後持刀折返斬傷經理。一名警員到場喝止無效開一槍，將兇徒轟斃。