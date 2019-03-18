﻿巴黎「黃背心」縱火搶掠 ﻿﻿港人卻步遊法團少八成﻿

法國「黃背心」示威踏入第十八周，前天一萬名示威者在巴黎市中心凱旋門附近與警方爆發衝突，多處百年名牌老店、餐廳、銀行被縱火，現場如戰亂地帶，警方拘捕二百多人。法國黃背心示威不絕，令香港人遊法國的意欲下降，部份旅行社的法國團大減七、八成。



上周末一萬名示威者不滿剛結束的全國大辯論只是空談，亦不滿總統馬克龍的政策傾向資本家，未能回應民眾爭取經濟公義的要求，揚言只有暴力才能令政府聽到他們的聲音。黃背心示威者在巴黎市中心凱旋門附近聚集，演變成暴動，暴徒在名店林立的香榭麗舍大道向防暴警察投擲煙霧彈、磚頭、石塊，又到處放火，多間百年名店、高級廳餐、攤檔、銀行及停在路邊的汽車被縱火，到處火光熊熊，儼如戰場。



大廈遭縱火 母子一度被困



一間設於七層高大廈地下的銀行被縱火，樓上居民疏散逃命，一對母子幸獲消防員及時救出，事件共有十一人受輕傷，包括兩名消防員。



法國內政部長卡斯塔內指，上周末巴黎有約一萬人參與示威，遠多於前一個周末的三千人，國內其餘地方就有約四千五百人上街。卡斯塔內說，示威者中有人極之暴力，強調當局不會接受暴力行為，誓言嚴懲搶掠和縱火的滋事份子。



港人轉赴埃及中東



本港金怡假期董事長葉慶寧表示，早於四個多月前法國爆發「黃背心」示威，前往中歐旅遊的香港團已大減，「由於去英國和中歐的旅遊團都包含到法國巴黎，所以我們公司的中歐團都大大減少七、八成，而這批高端客源就轉了去埃及、中東、肯雅等地，每周有兩團每團約四十人，比以往多一倍。」



東瀛遊執行董事褟國全表示，自從一五年法國《查理周刊》恐襲後，法國接二連三繼續有恐襲，至近期去中歐包含法國的旅行團已經減少四成，多轉往東歐及北歐。



