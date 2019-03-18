百年歷史名人餐廳 遭縱火嚴重毀壞

香榭麗舍大道上名店匯聚，在黃背心示威者衝擊下，不少歷史名店飽受破壞。有逾百年歷史的高檔餐廳Le Fouquet's，有名人和政客飯堂之稱，光顧者包括法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy），遭黃背心示威者縱火，嚴重損毀。



世界著名甜品店Laduree及巧克力商店Jeff de Bruges也被人嚴重破壞。名牌女裝手袋店Longchamp的店面被燒至一片焦黑，連金屬字招牌都被燒熔一部份。法國休閒服裝名牌Lacoste的門市亦受衝擊 ，貨品全部不翼而飛。



名牌時裝店Hugo Boss、大型運動品牌Nike的店面玻璃全部被打爛，廚窗內的貨品連模特兒公仔都被搶掠一空。名牌行李箱店Tumi被搶掠一空，櫥窗碎片散落一地。名牌香水Kenzo雖然暫停營業，也未能逃過一劫，玻璃大門被毀內裏被搶掠一空。



