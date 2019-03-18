﻿激戰﻿擲物嚇退殺人魔 ﻿穆斯林漢子成英雄﻿

上周五一名極右白人槍客向紐西蘭基督城兩間清真寺施襲，死亡人數增至五十人。槍手在第一座清真寺殺了四十一人，第二座則奪了八命，傷亡數字大減，原來全因在第二座寺參拜的一名穆斯林男子，奮不顧身赤手空拳把槍手嚇走，救回不少人性命。



上周五嫌疑槍手塔蘭特（Brenton Tarrant，小圖）首先在Al Noor清真寺擊斃四十一人後，再轉往位於林伍德（Linwood）清真寺殺戮，卻只擊斃八人，原來寺內有一名四十八歲的穆斯林阿齊茲（Abdul Aziz），他聽到槍聲不但沒走避，反而隨手拿起一部信用卡機追出，向槍手大斷大叫：「來吧！」嘗試分散槍手注意，槍手之後走回車上拿槍，阿齊茲把信用卡機擲向他，但沒有擊中。



擲兇徒棄槍毁車窗



槍手拿槍後向阿齊茲開槍，他利用停泊路邊的車輛作掩護，左閃右避，突然見到地上有一支槍手早前棄下的手槍，於是拾起向槍手開槍，但原來手槍並無子彈。此時，槍手再返回車上似乎想拿另一支槍，阿齊茲追上把手槍擲向汽車，打碎了車窗，可能因此嚇怕了槍手，令他開車逃去。



阿齊茲事後被傳媒喻為英雄，他接受訪問時謙虛地表示，任何人在這種情況都會這樣做，他的四名兒子和數十名穆斯林朋友當時都在清真寺內，若槍手能成功再進入，情況不堪設想。



警方表示，早前另外被拘捕的三男一女相信與本案無關，槍擊案只有一名疑兇，就是二十八歲澳洲白人男子塔蘭特。據悉，槍手塔蘭特曾在紐西蘭槍會接受射擊訓練並取得槍牌，之後開始買槍，並與英國右翼極端組織有聯繫。



