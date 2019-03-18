多國清真寺加強保安

槍擊事件後，紐、澳、英、美多個以白人主導的國家都對當地清真寺高度加強保安，以防爆發類似恐襲。英國有穆斯林評論員哈扎里卡（Ayesha Hazarika）公開提醒大眾要正視伊斯蘭受針對，稱有無辜婦女在街上被扯去頭巾，無故被針對。



哈扎里卡指出，○一年美國九‧一一恐襲後，社會開始大規模出現恐懼穆斯林的情緒，穆斯林被妖魔化、非人性化，成為代罪羔羊。右翼的政客、評論員、意見領袖和傳媒都公然挑起針對穆斯林的仇恨，令穆斯林受到壓逼。



他指，穆斯林婦女所承受的暴力增多，有穆斯林婦女接送孩子上學時，被人扯走頭巾，令她們和孩子都感到極恐慌。



他強調，大部份穆斯林特別是移民，低調謙卑，希望安靜和平地生活，不想惹麻煩。哈扎里卡說︰「我們不是要出來搞破壞，我們不是來『入侵』，我們來是為過更好的生活。」



