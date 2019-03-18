運動員獎學金加碼 財爺：助退役後生涯

對於有學生不滿《財政預算案》只投放二點五億元在培訓運動員，比翻新公廁動用六億元還要少。財政司司長陳茂波發表網誌表示：「這個說法是誤解。」他指出，今年《預算案》對精英運動員培訓方面的撥款不及去年，但更細緻地配合運動員的實際需要。



陳茂波表示，運動員退役時往往未到四十歲，今次的撥款就是透過增加獎學金，讓運動員的體育訓練及學業可以雙軌同步發展，以及增加退役時可獲得的獎學金，他亦撥款一億元支持各體育總會的工作。他強調這只是政府一直對支持運動員發展的其中一環



陳茂波又指，不少市民感到城市設施應與時並進，改善城市設施，所以今年提出計劃未來五年、投入逾六億元翻新約二百四十所公廁。他歡迎市民提出最需要翻新城市設施的建議，作為明年籌備預算案時的考慮。



