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朱古力賊逃跑 途人合力制服

2019-03-18 列印
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　　元朗發生職員與途人合力制服在超級市場偷盜男子案，前日傍晚六時許，一名持「行街紙」三十一歲南亞漢，進入元朗廣場一間超級市場徘徊。消息稱，職員當時發現該名南亞漢形迹可疑，暗中監視。其後職員發現疑人在貨架上拿走三盒總值約二百八十元的朱古力，但未有付款離開。一名女職員尾隨疑人追出，並高呼捉偷竊賊。

　　此時兩名熱心男途人路經見狀，加入追截，追至店舖不遠處，成功將疑匪按地制服（見圖），然後報警。警員到場調查，在疑人身上檢回涉案朱古力贓物，以涉嫌盜竊將其拘捕帶署。

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