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小學教師墮樓亡 楊潤雄：仍須調查

2019-03-18 列印
　　教育局局長楊潤雄表示，很多人就李東海小學教師墮樓事件表達意見，但仍需經過調查才能釐清原因，如果是制度上的問題，教育局會採取行動；若是校政問題，教育局亦會敦促學校作改善，亦會作調查；若發現校董會監察學校的制度不足，則需要與校董會跟進。他強調，如發現有教師涉及專業失德，當局則要審視其專業資格。

　　立法會議員何啟明表示，「校本管理政策」是導致近年出現的學校行政失當的成因，批評教育局以此作為獨立、靈活、自主的藉口，對學校內政放任不管。他要求教育局應作監管角色，檢討現有體制。

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