﻿中環至金鐘癱瘓 通車40年首宗港鐵列車激撞

港鐵耗資三十三億元提升七條線路的信號系統，加密班次，昨日凌晨以無載人列車測試系統，卻釀成意外。一列往中環的列車在中環站交叉路攔腰猛撼往荃灣方向列車，被撞列車車卡嚴重變形，意外中，一名車長受傷。事故導致荃灣線金鐘與中環之間服務全日中斷，大批市民受阻，是港鐵通車四十年來首宗嚴重列車相撞。有專家估計，如兩車當時載客，巨大撞擊力將造成嚴重傷亡。信號系統供應商已承認軟件出錯。



事發昨天凌晨三時許，港鐵荃灣線正測試新信號系統。其間，距離中環站約一百米名的一個「道岔」（俗稱鉸剪位），一部往中環站行駛的無載客列車攔腰撞向正駛離中環站往荃灣方向的列車，往中環列車右邊車頭損毀，車長室玻璃窗碎裂，車輪懸空，整部列車傾側。被撞列車的第三卡車身恍如被刀劏開，幾道車門變形飛脫，座位撞飛，金屬扶手塌下及扭曲，滿地玻璃。



相撞發生後，兩名車長，分別三十一歲姓莫及二十四歲姓鍾獲送院，其中一人腳部受傷。據悉，事發地點為彎位，列車會減速，否則相撞力會更大。香港鐵路工會聯合會主席林偉強估計，車長曾嘗試煞車，否則後果嚴重。常務總監金澤培證實車長曾按掣煞車，制動列車需要一段距離，無法即時將車煞停。金澤培又透露，事故與信號系統軟件出錯有關。



衝擊力百六噸



英國機械工程師學會院士盧覺強估計，以一列車設七卡車廂推算，大概重二百一十噸，平均三十噸一卡，行駛測試多以慢速約時速二十二公里進行，衝擊力約一百六十三噸，少於列車重量，故車廂未致於出軌。若以最高時速六十公里，撞擊力可達四百四十六噸，後果極嚴重，或造成車廂內乘客傷亡。



港鐵路線飽和，遂決定更換全港七條路線的信號系統，以加密班次，採用由加拿大泰勒斯公司和法國阿爾斯通公司合組公司（Alstom-Thales DUAT Joint Venture）設計的「通信為本列車控制技術」（Communications Based Train Control technology）新信號系統。系統去年十月夜間測試期間，造成荃灣、觀塘、將軍澳和港島四線癱瘓。同一系列的信號系統，兩年前在新加坡亦造成列車相撞意外，引致三十八人受傷。