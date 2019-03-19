﻿新系統竟容兩車「攞路」﻿﻿ 加國承辦商認軟件出事﻿

港鐵班次達到飽和狀態，為增加載客量，港鐵斥資提升信號系統，採用無線通訊技術，保證列車之間有安全距離，以加密班次，預計整個計劃於二○二六年完成，豈料昨凌晨在荃灣線測試時，發生列車相撞事故。港鐵透露，加拿大軟件供應商在模擬測試時，亦發現會發生事故，並承認軟件有問題。



根據港鐵資料，法國「阿爾斯通」及加拿大「泰雷茲」的合營公司是新信號系統的供應商，採用「通訊為本列車控制技術」（簡稱CBTC），以列車移動區間的原理運作，透過無線通訊技術，保證列車之間有安全距離，從而加密列車班次。現時的信號系統，則將路軌劃分做各個「固定區間」，每個區間只可以容許一架列車通過，避免相撞，雖然是傳統技術，但行之有效，被視為相當安全，缺點是分區的限制下，難以增加列車班次。



移動區間方法 冀增班次



港鐵常務總監金澤培解釋兩列車相撞原因，指出事路段的「導線」需經過「攞路」程序，兩列車不能同時「攞路」，但當時電腦卻為兩列車「攞路」出現相撞，「在安全來說絕對不能接受」。他稱：「新系統做的測試，就是嘗試主、副系統，當他們失去作用時，後備系統是否可以轉換到、繼續正常操作，當轉換第三後備系統後，撞車事故就發生了。」



金澤培又說：「供應商在多倫多總實驗室內用他們的模擬系統，重組整個事故的經過，發現他們的軟件在這個模擬測試時，是真的會發生事故，承認軟件有問題。當然這是初步的發現，仍需要詳細的研究、詳細的調查。」但這只屬初步調查階段，承辦商會分別派出專家來港協助調查，金預料專家小組需時兩至三個月才有初步調查結果。



鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生表示，世界各地的普遍做法，只會使用信號系統的主、副系統。他認為，若一號系統能安全地轉到第三套後備系統，同時又要確保二號系統做到同樣效果，或會令系統變得更加複雜。



機電署：現使用舊有系統



機電工程署署長薛永恒表示，已要求港鐵盡快就事件提交報告，機電署亦會展開獨立調查。他指，新信號系統與現有系統基本不同，荃灣線事發後，已用回原有的訊號系統，公眾可以放心。他指，有同事一直在現場監督，目前待出事列車移離現場，並修復損毀部份，確保安全才繼續運作。



