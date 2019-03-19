議員聯署鐵路委員會 要求釋公眾疑慮

實政圓桌議員田北辰形容，港鐵列車相撞，屬非常嚴重事故，他相信不涉新舊訊號系統交接及人為的問題，應是百分百與新訊號系統本身出問題，或在測試加密列車班次時出錯。而立法會交通事務委員會副主席、公民黨譚文豪表示，港鐵的訊號系統應與防撞系統有別，故更新訊號系統應不會影響防撞系統運作，質疑防撞系統是否都出問題而未有啟動，才導致今次事故。



民主黨交通政策發言人林卓廷指出，這次是列車碰撞，反映了防止碰撞的保護系統沒有發揮作用，必須找出事故原因。他又指，今次事故會引致信號系統更新完成日期嚴重押後，預期信號系統的老化會更為嚴重，信號故障更多，為日後埋下更大的安全隱患。



公民黨五名議員已聯署去信鐵路事宜小組委員會，要求召開緊急會議，以釋除公眾疑慮。郭家麒議員亦要求在本周三的立法會大會提出緊急質詢，要求運輸及房屋局局長交代事件。







