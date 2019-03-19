  • 2019年3月19日 星期二
  • 21º
  • 93%
熱門： 港鐵撞車中環站墮軌猝死張紫妍

日報新聞 > 港聞

邱德根女賣樓還債　估值無共識押後審

2019-03-19 列印
　　已故遠東集團創辦人邱德根女兒邱美琪欠債逾四千萬元，遭債主呈請破產。邱美琪早前透過大狀向法庭提交出售物業還款方案，獲法庭給予機會，但邱一方估值達一點八億元的物業至今乏人問津。

　　債主一方認為邱美琪實是採拖字訣，而物業本身估值亦只得七千三百萬元，要求法庭直接頒下破產令。

  惟法官考慮後決定將案件押後，排期再訊，並指雙方若就物業估值仍各執一詞，便需傳召專家作證。

　　呈請公司V Capital Limited的代表大狀今於庭上指，自法庭去年九月下令邱美琪須向呈請公司還錢後，邱一直無還債，而破產官司至今仍一拖再拖。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd