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紅磡站重檢鋼筋44%不達標

2019-03-19 列印
　　港鐵沙中線醜聞，早前政府接納港鐵公司提交改良的「陣列式超音波檢測方法」建議，港鐵本月十五日已全面恢復檢測工作。路政署昨公佈首批重新檢查後的紅磡站鋼筋超聲波檢測結果，在可完成檢查的十八支鋼筋中，發現有八支未達到三十七毫米的標準，不達標率達百分之四十四。

　　八支未達標的鋼筋中，位於東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部的鋼筋，最嚴重的，螺絲帽只扭入九點五毫米，外露扭紋數目多達九至十個。東西走廊C3月台層板近西面連續牆底部有鋼筋，螺絲帽只扭入十六點四毫米，外露扭紋數目達七至八個。

　　另有三支鋼筋被標示指「陣列式超音波檢測」未能提供可靠結果，未能成功完成檢測。

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