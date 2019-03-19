滙控美國預託證券價格見六十五點○九港元，跌零點○一港元；騰訊則見三百六十七點三八港元，跌一點四二港元。紐約期金報每盎司一千三百零二點四美元，跌零點五美元；紐約期油則報每桶五十八點九九美元，升零點四七美元。
美股中段窄幅波動
滙控美國預託證券價格見六十五點○九港元，跌零點○一港元；騰訊則見三百六十七點三八港元，跌一點四二港元。紐約期金報每盎司一千三百零二點四美元，跌零點五美元；紐約期油則報每桶五十八點九九美元，升零點四七美元。
中環至金鐘癱瘓 通車40年首宗港鐵列車激撞
港鐵耗資三十三億元提升七條線路的信號系統，加密班次，昨日凌晨以無載人列車測試系統，卻釀成意外。一列往中環的列車在中環站交叉路攔腰猛撼往荃灣方向列車，被撞列車車卡嚴重變形，意外中，一名車長受傷。事故導致...
2019-03-19
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指黨處境較08年險峻 賴清德參加民進黨總統初選
台灣前行政院院長賴清德昨天早上前往民進黨中央黨部登記參加總統初選，他指台灣要獨立自主，不做第二個香港和西藏。同黨的蔡英文隨即亦宣佈本星期內會參選，賴清德民調中一向人氣甚高，預料將進一步打擊支持率偏低的蔡英文。 台灣前行政院院長賴清德完成登記後表示，面對大陸步步進逼，台灣情勢更加險峻；他指，西藏血淋淋的教訓，告訴台灣和平協議無辦法阻止中國併吞，而指台灣要獨立自主，不做第二個香港和西藏。放眼二○二○年，民進黨的處境恐怕比二○○八年還險峻，基層非常焦慮。他自言更應該要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，如果落敗，立委席次再大幅減少，民進黨不僅是失去政權，台灣的主權和民主一定會遭到空前挑戰...
2019-03-19
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長途賽鴿王 華人買家1100萬投得
比利時傳媒報道，一隻明星賽鴿在網上拍賣，由一名華人買家以一百二十五萬歐羅（約一千一百零七萬港元）的「天價」投得。 這隻賽鴿叫Armando，是比利時長途賽鴿王，成交價刷新紀錄，拋離另一賽鴿Nadine所保持的三十七萬六千歐羅（約三百三十三萬港元）紀錄。「比利時鴿子天堂」（Pigeon Paradise）網站沒有透露這名買家的身份，但比利時通訊社Belga指買家是華人，預料會用新收購的賽鴿培育其他「鴿王」。 Armando由比利時育鴿商弗斯豪特（Joel Verschoot）售出。他數周前開始在網上拍賣他的賽鴿，至今已售出一百七十八隻，總值約二百萬歐羅（一千七百七十二萬港元）...
2019-03-19
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環境旺中帶靜 渣甸豪庭寬闊雅廳時尚別致
大坑道上單幢盤渣甸豪庭，位置旺中帶靜，市場鮮有單位放售，今次為大家推介的放盤，實用面積766方呎，採3房1套間隔，長直大廳備有一對落地玻璃，引大量光線入屋，同時享有兩邊的開揚景致。 渣甸豪庭於...
2019-03-19
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觀望儲局議息 杜指升65點 內房股熱炒 恒指叩三萬關
受內地股市帶動，加上騰訊（700）領漲，恒指急升396點，並以全日高位29409點收市，創近九個月新高，三日連揚601點。大市交投活躍，連續兩日過千億元。海南重啟「商轉公」房貸，刺激內房股飆升，其中華...
2019-03-19
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神之笠射
巴塞隆拿周日西甲作客4:1擊敗貝迪斯，攻擊皇牌美斯攻入三個精采入球，包括末段笠射破網技驚四座，隊友和敵將看見皮球的軌迹都目定口呆，就連主隊球迷都被征服紛紛起立鼓掌和高呼其名字。巴塞賽後更將美斯與達文西名畫《維特魯威人》結合，稱讚他猶如一件完美的藝術品。 美斯甫開賽十八分鐘已施展百步穿揚的絕技，直射罰球破網先開紀錄，換邊前他又透過美妙的組織接應鋒線拍檔蘇亞雷斯的妙傳再下一城。這名阿根廷前鋒到下半場末段攻入三球中最精采的一球，他在禁區左路乖巧地笠射，皮球越過沒有失位的主隊門將包盧比斯，然後中眉底彈入，以一人之力領軍4:1輕取貝迪斯。 美斯戴帽折服主隊球迷 當美斯攻入這記...
2019-03-19
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美瑛別墅 管家服務
日本北海道是個極受香港人愛戴的旅遊好去處，欲趁今個冬日檔期完結前到來遊玩及豪歎一下，不妨考慮到美瑛（Biei）一遊，因為當地除有漂亮的冬日風景及精采遊趣，早前更有奢華度假別墅Villa Rubeshi...
2019-03-19
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寰亞電影影視展晒冷 城城將再為人父 否認擺陣求子
郭富城早前宣佈老婆方媛懷第二胎，育有半歲千金Chantelle的城城被指求子心切，在住所天台擺「金龍多子陣」催旺太太方媛今胎生仔。他昨日出席寰亞電影發佈會時否認有擺多子陣，強調只想女兒成長有伴，目前未...
2019-03-19
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社論——《逃犯條例》覆蓋廣 普羅市民也易中招
政府計劃修訂《逃犯條例》，如果成功過關，內地、台灣和澳門可要求香港移交涉嫌在當地違法的港人。此舉原意是修補司法漏洞，但因條例涉及四十六項罪行，「撒網」甚廣，不僅商界擔心誤涉商務行政失當行為，普羅市民也可能牽連一些社會民生罪行而「中招」，故質疑聲音不絕，政府對此必須正視。 細看《逃犯條例》列出的罪行，謀殺、綁架、搶劫和縱火等嚴重刑事罪，只佔一部份，其餘不少與經濟商業法規有關，同時更包括涉及社會民生的行為，例如重婚、墮胎、課稅、破產、衞生、獎券等，涵蓋面極為廣泛，可能「墮入網中」的普羅市民成千上萬。 自從內地四十年前推行改革開放後，香港市民北上生活與工作頻繁，娶妻生子另建家庭者...
2019-03-19
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馬場浮世繪——潘頓做勇士贏俊馬
剛過去的周日，潘頓雖憑「春花秋月」和「軍民歡」起孖，成績算理想，惟昨晨收操後，他表示今次未能夥拍「達龍駒」贏得打吡，始終失望，惟已收拾好心情，會續在馬季餘下日子爭取佳績，至於明晚谷戰的八匹座騎，他最看好「活力勇士」和「神州俊馬」。 「活力勇士」早前在韋達、蘇兆輝和莫雷拉胯下，連拼未逞，直至前仗易配潘頓即開齋贏馬，而上仗續配潘頓跑勝程谷草一六五○米，雖排劣檔亦僅負入Q，人馬明顯特別合拍。潘頓今仗繼續主轡，他認為這匹摩廄勇馬有望補中︰「『活力勇士』上仗拼至終點前才落敗，表現仍然理想，我今日（昨）再策牠在草地試跑，牠全程走勢輕鬆，難得連拼後勇態保持，今次再攻谷草千六，即使排八檔非...
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