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美股中段窄幅波動

2019-03-19 列印
　　美國股市本周首個交易日窄幅波動，杜指中段報二五八五八點，升十點；納指則報七六九四點，升五點。

  滙控美國預託證券價格見六十五點○九港元，跌零點○一港元；騰訊則見三百六十七點三八港元，跌一點四二港元。紐約期金報每盎司一千三百零二點四美元，跌零點五美元；紐約期油則報每桶五十八點九九美元，升零點四七美元。
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