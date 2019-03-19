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六成港人認為 家庭生活愉快

2019-03-19 列印
　　香港婦聯今年一月跟一千二百八十七名市民進行了電話訪問，了解受訪者的家庭快樂指數。結果指出逾六成受訪者認為家庭生活愉快，但亦有約三成半人表示「不快樂」或「唔知/好難講」，與五年前情況相若。同時，有近七成受訪者認為工時長會影響家庭快樂，婦聯就此促請政府盡快落實家庭友善及標準工時政策。

　　影響家庭生活快樂的首四位因素，最多人認為是與伴侶、子女等家人的關係，佔兩成半，其次為家庭經濟收入，佔近兩成四。第三及第四位為「與家人的相處時間」及「居住環境」。

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