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考車牌撞鐵欄 學神考官同傷

2019-03-19 列印
■客貨車撞向鐵欄，考牌男子坐地等待救援。
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　　昨晨十時許，何文田忠義街運輸署考車試場發生撞車意外，一名二十九歲姓黃男子，駕駛客貨車考牌期間，沿忠義街落斜至孝民街交界讓路口時，客貨車突然失控衝出路面，三十六歲姓許考牌官來不及為考生煞車，客貨車衝出路面越過對面行車線撞行人路鐵欄，車頭損毀，考牌官及考生同受輕傷，未有被困。輕傷考生相信因撞車會考試「肥佬」，事後一臉無奈坐路邊等候救援。

　　報警後救護員到場將兩傷者獲送院，治療後兩傷者無大礙。意外原因警方仍調查中。

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