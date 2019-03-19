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清潔膠飲管疑重用 食店嚇煞人

2019-03-19 列印
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　　近年提倡「走塑」，不少食肆不再派塑膠飲管，鼓勵顧客支持源頭減廢。近日有網民發貼文，稱在連鎖食肆發現有員工竟然清潔膠飲管，懷疑提供給食客重用。有網民在社交平台群組貼文，表示見到有食店員工拿着布將飲管逐一清潔，有網民更稱認出為屯門醫院，懷疑供食客重用。發出貼文的網民寫道：「好多傳染病都係由口沫傳染，唔係抹一抹就冇。」其他網民則指這則「反面教材」鼓勵自己以後自攜飲管或「睇完真係唔戒唔得」。有網民則稱，醫院環境病菌多，直斥令人感到噁心。



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