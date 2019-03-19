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中大「鄭家純國際會議中心」啟用

2019-03-19 列印
■新世界執行副主席兼總經理鄭志剛（右二）與嫲嫲鄭周翠英（右）感情要好。
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　　已故新世界發展創辦人鄭裕彤樂善好施，昔日教導兒孫支持醫療復康、扶持基層及教育事業，關心社會，家族成員成立的周大福慈善基金，傳承鄭裕彤積極行善精神。

　　為答謝周大福慈善基金捐款支持中文大學重新裝修鄭裕彤樓一樓及二樓，翻新設施成立國際會議中心，中大將中心命名為「鄭家純國際會議中心」，昨日舉行命名典禮，除了鄭裕彤夫人鄭周翠英出席典禮，周大福慈善基金名譽主席鄭家純、周大福慈善基金主席鄭家成、第三代的鄭志剛、鄭志雯、鄭志明及鄭志亮總動員亮相。

　　其中鄭志剛與嫲嫲感情要好，陪伴在側，又鬼馬合照。

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