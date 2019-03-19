﻿【最後兩日獨家雙重優惠！】頭條Jetso App醒你 健康工房龜苓膏買一送一及買湯送燒賣一份優惠

剛過去的周日，潘頓雖憑「春花秋月」和「軍民歡」起孖，成績算理想，惟昨晨收操後，他表示今次未能夥拍「達龍駒」贏得打吡，始終失望，惟已收拾好心情，會續在馬季餘下日子爭取佳績，至於明晚谷戰的八匹座騎，他最看好「活力勇士」和「神州俊馬」。 「活力勇士」早前在韋達、蘇兆輝和莫雷拉胯下，連拼未逞，直至前仗易配潘頓即開齋贏馬，而上仗續配潘頓跑勝程谷草一六五○米，雖排劣檔亦僅負入Q，人馬明顯特別合拍。潘頓今仗繼續主轡，他認為這匹摩廄勇馬有望補中︰「『活力勇士』上仗拼至終點前才落敗，表現仍然理想，我今日（昨）再策牠在草地試跑，牠全程走勢輕鬆，難得連拼後勇態保持，今次再攻谷草千六，即使排八檔非...

2019-03-19