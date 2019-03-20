﻿26歲杜敬謙 美國集訓暈倒 征奧夢未圓 港泳男神殞落

特意由澳洲回流的泳手杜敬謙，近年在代表港隊出戰國際泳賽，成績猛進，目標參加二○二○東京奧運，他昨天在美國訓練期間突然暈倒，搶救後不治，終年二十六歲，一顆泳壇新星殞落，體育界紛表可惜。



杜敬謙（Kenneth）香港出生，兩歲隨家人移民澳洲，曾是澳洲國家隊泳隊的代表；十一歲起，他代表所屬州份參加泳賽，獲獎不少。○九年，Kenneth以十六歲之齡打破澳洲名將科比（Ian James Thorpe）塵封已久的兩百米個人混合泳澳洲紀錄。至一○年，Kenneth奪得青奧一金三銀兩銅、一三年長池世錦賽摘銀、一四年英聯邦運動會奪一金一銀，成為澳洲國家隊的獎牌希望。



澳洲回流 為港爭光



一六年，Kenneth為了女朋友、游泳及參加奧運毅然回流香港，二○一七為港隊披甲，出戰全國運動會，翌年他參加亞運會，未獲獎牌。同年年底。Kenneth再出戰「第十四屆世界短池游泳錦標賽」，歷史性晉級一百米個人混合泳決賽，成為香港男將第一人。本月初，他前往美國參加TVR專業游泳聯賽，二百米個人混合決賽中游出二分○三秒三九，取得第五名。



大師姐蔡曉慧：十分難過



正當戰績突飛猛進，他昨早在佛羅里達州大學Gator Swim Club接受為期三個月的交流訓練，練水後回更衣室，突然暈倒，送院搶救後不治。



前香港游泳代表蔡曉慧稱：「早前在比賽都見到他狀態可以，今天收到這消息十分難過，因為知道他的經歷，放棄個人澳洲生活，特意回港入籍代表香港比賽。見到他是很有決心的人，我覺得他是香港很多年輕人的榜樣。」



浸會大學體育學系副教授雷雄德對事件感到非常惋惜，他指香港隊運動員都有體院醫生跟進，今次應屬個別事件。他強調，世衛組織有報告證實，運動對青少年身心健康都有幫助，希望大眾不要因為今次事件對運動有負面睇法。



家庭醫生關嘉美表示，突然死亡九成以上涉及心臟病，「他可能有先天性心臟病、冠心病、心臟血管毛病、大動脈異常，這些情況一般常規檢查不會發現，所以事件很大可能屬不幸。」



