﻿明日大嶼造價6240億﻿﻿ 黃偉綸︰不會掏空庫房﻿

政府昨天公佈「明日大嶼願景」計劃細節，估計動用六千二百四十億元，於交椅洲建人工島，在欣澳和龍鼓灘填海，並建設交通運輸網絡。當局估計賣地收益約一萬億，所以政府絕對有能力應付，不會掏空庫房。



發展局局長黃偉綸表示，單是交椅洲人工島填海加島上基建，便要動用二千五百六十億元，其餘發展區填海成本加基建要九百五十億元。交通運輸網絡工程方面，造價二千七百三十億元，其中造價最高的一項，為總長十七公里的西部海岸鐵路；其次是總長七公里的交椅洲至香港島運輸道路；緊隨是交椅洲至欣澳鐵路；交椅洲至香港島鐵路；P1公路加擴闊龍門路；交椅洲至大嶼山連接路。計及填海、基建及交通網絡，「明日大嶼願景」共需要六千二百四十億元公帑支出。



賣地至少可收回9740億



黃偉綸強調，工程不會掏空庫房，因為交椅洲人工島上的私人住宅和商業用地，單是賣地收益已有九千七百四十億元至一萬一千四百三十億元，還不包括其他項目的土地出售收益及公營房屋單位。他表示，政府會考慮不同融資方法，分十至十五年支付整個工程的六千多億元造價，即每年四百至五百億元，即使每年從工務工程撥款也能負擔。



政府下星期二會到立法會發展事務委員會，就五億多元研究撥款，並就政府的十億元大嶼山保育基金作解說，以爭取立法會議員支持撥款。



龍鼓灘村長斥再有厭惡性設施



不過，龍鼓灘村村長鄧威平表明反對在當地填海，「我們龍鼓灘有二千多人居住，已經有很多厭惡性設施，我們已經忍夠，官逼民反，第一步我會在下月起發動二十至三十部私家車在龍鼓灘路開往新界西堆填區的路段進行慢駛，以堵塞大量前來的垃圾車，而且每月會經常發動兩次。」



他指，如果未能令政府關注龍鼓灘的環境衞生問題，他會帶領村民發動佔中，在政總門口長期紮營。



