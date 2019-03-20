港鐵目標今恢復通車 馬時亨：或追究供應商

港鐵與政府部門昨午在港鐵召開緊急董事局會議，運房局局長陳帆、港鐵主席馬時亨、候任港鐵行政總裁金澤培、港鐵車務總監劉天成，與新信號系統供應商阿爾斯通（Alstom）和泰雷茲（Thales）高層會面。會後陳帆表示，若未查明意外原因，不得再做測試。車務總監劉天成表示，在消防處協助下，在昨晚將脫軌的頭卡車廂放回軌道及移離正線，目標今日恢復通車。
馬時亨會後表示，新信號系統供應商屬國際知名，世界各地都有業務，故對今次意外「好出奇」，他重申舊系統絕對安全，「希望市民不要擔心」。馬時亨指董事會上作批示，分別為盡快恢復中環金鐘運作、成立調查小組，董事局表明對供應商「好不滿」，並於會上通知對方將保留追究責任權利。
泰雷茲承諾於本周五提供報告。有傳媒問馬時亨之後如何確保可以信納供應商所說、還是「佢話OK，就OK？」馬預計調查委員會兩三個月才有報告。
供應商高層來港配合調查
前年新加坡地鐵更換泰雷茲的信號系統後兩列車相撞。港鐵強調，七條市區線將來都轉用新信號系統，與新加坡地鐵所用的系統完全不同。
泰雷茲副總裁（運輸及技術）Amaury Jourdanas表示，據他了解，事故與本港獨特建築設計有關。金澤培稱，供應商派出高層來港，向港鐵董事會匯報，表明「透明、合作」配合調查，又指今次意外是保護系統無發揮作用。