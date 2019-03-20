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facebook擬推已讀貼文功能

2019-03-20 列印
　　facebook又有新功能！據外國媒體Social Samosa表示，最近為一個新功能進行測試，日後再使用facebook時，可知道誰人看過貼文，會出現「Read by your Friends」的字樣，代表朋友已睇過該貼文，引起討論。

　　facebook亦正為另外兩項更新測試，包括新增遊戲直播及分享朋友的限時動態，用戶到時可看到朋友在facebook進行遊戲直播，及將朋友的動態分享到自己的限時動態上，與Instagram中的將自己被朋友標籤的限時動態轉載到自己的限時動態上類似的功能。

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