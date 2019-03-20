facebook亦正為另外兩項更新測試，包括新增遊戲直播及分享朋友的限時動態，用戶到時可看到朋友在facebook進行遊戲直播，及將朋友的動態分享到自己的限時動態上，與Instagram中的將自己被朋友標籤的限時動態轉載到自己的限時動態上類似的功能。
facebook擬推已讀貼文功能
facebook亦正為另外兩項更新測試，包括新增遊戲直播及分享朋友的限時動態，用戶到時可看到朋友在facebook進行遊戲直播，及將朋友的動態分享到自己的限時動態上，與Instagram中的將自己被朋友標籤的限時動態轉載到自己的限時動態上類似的功能。
26歲杜敬謙 美國集訓暈倒 征奧夢未圓 港泳男神殞落
特意由澳洲回流的泳手杜敬謙，近年在代表港隊出戰國際泳賽，成績猛進，目標參加二○二○東京奧運，他昨天在美國訓練期間突然暈倒，搶救後不治，終年二十六歲，一顆泳壇新星殞落，體育界紛表可惜。 杜敬謙（...
2019-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美國質疑華為進行間諜活動 巴西拒絕捲入中美5G糾紛
美國向英國和巴西發出警告，指與中國通訊設備商華為合作有安全風險，但兩國反應不大。 華府官員透露，美方在與巴西官員在會談期間，警告巴西必須關注中國電訊設備製造商華為的安全威脅。 然而，有巴西官員表示不想介入美國與中國關於華為的糾紛，強調巴西目前無意對華為設限。正訪問美國的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），當地周二將與總統特朗普會面，預料安全、貿易及5G網絡問題會是重點。 另外，《金融時報》引述美國官員指，英國可能容許華為有限度參與當地5G網絡建設，將會危害國家安全，現行制度只是檢驗特定設備，未足以反映華為接入5G網絡後，可以改變設定的風險。 美國一直指稱...
2019-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
犯案動機或涉家庭糾紛 荷電車槍擊案土籍疑兇落網
荷蘭警方繼續調查在第四大城市烏得勒支發生、導致三死五傷的電車槍擊案，並於周一拘捕在土耳其出生的疑兇塔尼什（Gokmen Tanis）。當局仍未把這宗事故定性，不排除與恐怖主義有關，但也可能涉及家庭糾紛...
2019-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
睇樓量上升50% 西半山豪宅大碼單位頻錄易手
西半山豪宅交投回復，近期市場亦連錄得多個大戶成交。例如，單幢盤蔚然有4房2套單位，放盤約3個月，終以6100萬交吉易手，毗鄰的瀚然，上月亦有高層戶減五口價，終以4800萬沽出。 美聯物業首席高...
2019-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
多次觸7.85弱方保證 金管再接20億港元沽盤
資金持續小規模流走，港匯昨天多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局昨於清晨在紐約時段再度入市，買入20.1億港元，為不足兩周3度承接港元沽盤，累計買入74.42億港元，令本周三的銀行體系總結餘跌破7...
2019-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
路維換血 以快為先 黑鷹展翅
德國教練路維早前公開整頓人腳的舉動，惹來不少批評聲音，今晚友賽主場對塞爾維亞，正是為自己平反的好時機。這名五十九歲黑鷹教頭矢言今仗要加快行軍速度，鋒線改由利萊辛尼、迪姆華拿和基拿比擔大旗。三人近況理想，料可領軍奏捷，一於支持主勝。 （有線662、602台周四凌晨3:45直播） 路維月初突然宣佈不再徵召三名老將曉姆斯、謝路美保定和湯馬士梅拿，惹來外界批評，但無損其換血之決心。這名在位十三年的教頭矢言，球隊要加快行軍速度擺脫近四場各賽事僅得一勝一和兩負的困境：「我們要打得更機動、更決斷，速度要更快。」 新生代鋒線襲塞爾維亞 鋒線就由三名速度型球員利萊辛尼、迪姆華拿和基拿...
2019-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Art Central升級前衞裝置
藝術盛事《Art Central》載譽歸來，吸引逾百家本地及海外畫廊參展，焦點之一的「裝置匯萃」展覽，香港的阮家儀和卓穎嵐，以及南韓的Seungean Cha等六位藝術家參與其中，展示六項前衞的當代裝...
2019-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
霆鋒期待《怒火》再與甄子丹對打 英皇電影新作晒冷 九部猛片戲勢如虹
英皇電影昨日大晒冷，在香港國際影視展舉行「2019英皇電影項目巡禮」，公佈了2019年投資的九套新片，包括耗資8億元由林超賢執導的《緊急救援》、謝霆鋒與甄子丹相隔14年再合作的動作片《怒火》，「戲」勢...
2019-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——安全大過天 不得動搖
港鐵測試新信號系統期間，兩部列車猛撞，幸而並無載客，否則後果嚴重。事發之後，公眾對新系統的信心大跌，港鐵在沒有取得百分百安全保證之前，絕對不能採用。 港鐵撞車事故，令人聯想起早前波音737 Max 8客機空難，兩者都為追求更高效率而出事。港鐵試用新信號系統，為的是加密班次，而波音客機就為節省耗油，加大引擎，為免起降時觸地，加裝應用程式，自動調節機頭起飛斜度，疑因此令機頭下垂，導致墮機。 港鐵為追求加密班次，準備放棄使用多年的路軌安全區間系統，即同一時間內只准一列車駛入，擬改用由加拿大供應商研發的新信號系統，以WiFi感應每部列車之間的安全隔距，防止過近或碰撞，但在測試撞車之...
2019-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——藍天兵馬單W值博
第一場五班一六五○米。今季的五班千四米，頭馬完全由重磅馬包辦，就算最近一次的頭馬「勁飛寶寶」是季內唯一負磅在一三○以下，但本身都是在兩場之前由四班降落，明顯地，今季四、五班的千四米賽事，水準有着很大差別。至於谷草一哩雖無出現由重磅馬壟斷的情況，但其實最近一次五班此程都是由「君子承諾」及「祥光普照」兩匹高分馬串Q，反映在偏差較輕微的中距離賽事中，一般五班馬實頗難與有競爭力的降班馬抗衡。 今場「威震天」和「藍天兵馬」俱為降班馬，比較上前駒季內曾在四班上名，似稍佔先，不過其上名一役其實是賺了當晚場地利前領的嚴重偏差，而除此之外，實際從未有一場具威脅。反觀「藍天兵馬」雖然在港九戰未...
2019-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6