  • 2019年3月20日 星期三
  • 23º
  • 89%
熱門： 杜敬謙明日大嶼水管屋心臟病生活成本

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升174點

2019-03-20 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二六○八八點，升一百七十四點；納指則報七七六五點，升五十一點。滙控美國預託證券價格見六十五點二二港元，跌零點一三港元；騰訊則見三百六十九點八一港元，跌零點一九港元。紐約期金報每盎司一千三百零七點一美元，升五點六美元；紐約期油則報每桶五十八點九七美元，跌零點一二美元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd