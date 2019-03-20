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「綠置居」麗翠苑下周四揀樓

2019-03-20 列印
■麗翠苑預計最快在九月底落成。
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　　「綠置居」恒常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑上月已完成攪珠程序，有指房委會將於下周四（二十八日）安排中籤者分批揀樓，並會根據銷售安排在一周前，即本周四（二十一日）上載售樓書及價單。

超額認購15倍

　　房委會指麗翠苑共收到逾四萬份申請表，當中二萬八千份來自去年居屋的綠表申請者，另外一萬二千份為新申請，整體超額認購達十五倍。

　　麗翠苑位處荔枝角道與東京街、發祥街交界，項目原為公屋，房委會選取其中四座撥作綠置居，提供二千五百四十五個單位，面積由一百八十四至四百五十二平方呎，以四二折出售，售價介乎九十三萬至三百零六萬元之間，預計最快在九月底落成。

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