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港星巴黎踞全球生活費最貴城市

2019-03-20 列印
　　經濟學人集團旗下的經濟分析智囊經濟學人智庫（EIU）發表最新年度的「全球生活費調查」報告，香港、巴黎和新加坡並列全球生活費最昂貴的城市，更是調查三十年來，首次由三個城市齊踞冠軍，香港由去年的第四位首次躍升榜首。

　　在最新公佈的全球生活費排行榜中，香港、巴黎和新加坡並列首位，瑞士蘇黎世排第四，日內瓦和日本大阪並列第五，南韓首爾、丹麥哥本哈根及美國紐約並列第七，而以色列特拉維夫及位於美國西岸的洛杉磯同踞第十位。

　　EIU以紐約的生活指數作為基準，把全球一百三十三個城市一百六十類商品和服務例如食物、衣履、家居用品、租金、交通費、教育開支、消閒娛樂開支等，作出比較。打入十大的城市中，歐美城市和亞洲城市各佔一半。

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