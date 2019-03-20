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56歲外籍漢馬鞍山墮崖昏迷

2019-03-20 列印
　　昨午四時許，警方接報一名男子稱其男性友人到馬鞍山吊手岩行山時，意外墮崖受傷，並陷入昏迷。消防接報後登山拯救，政府飛行服務隊直升機亦奉召到場。事主是一位五十六歲的外籍人士，他自己一人到吊手岩行山，期間失足墮崖，致電親友求助，親友協助報案。他頭部受傷，一度陷入昏迷，但送院時清醒。

　　吊手岩是馬鞍山以西伸延的山脊，高五百八十八米，山路既陡且斜，又多浮沙碎石，是數一數二險要山脊，難度達四星（五星為最高），行山人士需拉着山邊繩索登山，有「險線」之稱。前年亦有消防員在吊手岩搜救被困人士時，失足墮崖殉職。

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