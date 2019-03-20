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冷藏白鱈魚水銀含量超標

2019-03-20 列印
　　食物安全中心昨日公布，一個由福克蘭群島進口的冷藏白鱈魚樣本被驗出金屬雜質汞（俗稱水銀）的含量超出法例標準。

影響胎兒腦部發育

　　食安中心表示透過恆常食物監察計劃，從荃灣一個商戶抽取上述樣本檢測，顯示樣本含百萬分之零點八三的汞，超出法例標準的百萬分之零點五。汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，也會損害成人的視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。較易受汞影響的包括孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等。

　　中心已知會涉事商戶有關違規情況，並追查相關產品來源及分銷情況。        



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