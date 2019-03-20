虐兒母判感化12個月

育有三名子女的四十一歲母親張燕霞被指因兒子頑劣，先後兩次把當時只有八歲的次子雙手綁在浴室門柄，又一度把其鎖在浴室內約兩小時。另她又曾在公園把當時十歲的長子按在地上掌摑他，而每次事件均拍片並傳送予友人。片段終在網上瘋傳，被告其後被捕。被告早前承認一項虐兒及一項故意襲擊兒童罪，於西九龍法院被判十二個月感化。



被告張燕霞為事主X及Y兩兄弟的母親，她另育有一女。去年四月八日網上瘋傳片段，可見一名男童（即X）雙手被綁在浴室門柄上，亦拍到另一男童（即Y）躺在公園地上遭一女子（即被告）掌摑。警方拘捕被告，她事後承認綁着X及掌摑Y。







