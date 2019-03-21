﻿警查私藏武器揭案中案 毒男捆虐女友 藏屍牀底

男子疑吸毒失常，竟向女友狠下毒手！警方調查一宗藏有攻擊性武器時，發現目標人物神情有異，揭發案中案，疑犯涉嫌日前在寶林邨居所內殺害女友。警方初步調查相信，男女兩人疑在吸食毒品後發生爭執，其間不排除有人在藥物影響下失去常性，用繩捆綁女友以及虐打，最終重傷死亡，屍體被收藏牀底暗格。警方昨日在兇案現場尋獲女事主屍體，列謀殺案處理。



牀底藏屍案的女死者姓劉，三十四歲，生前任職侍應，居於寶林邨寶儉樓十二樓一單位。警方拘捕死者姓羅的男友，疑犯現年四十六歲，報稱無業，涉嫌謀殺，昨晚仍被警方扣留調查。消息稱，女死者及被捕男友均染有毒癮，兩人在案發單位同居大約一個月。



東九龍總區刑事部署理警司譚威信表示，前晚警方在九龍城拘捕一名姓羅男子，他涉嫌與早前一宗藏有攻擊性武器有關。當探員將疑犯帶署調查期間，發現他神情有異，經深入調查後，有人透露在將軍澳殺害同居女友，揭發案中有案。



被鋪衣物遮蓋屍體



東九龍警區重案組探員得悉後認為案情嚴重，經向疑人調查及蒐證後，鎖定兇案單位，昨清晨時份多名探員掩至寶林邨寶儉樓涉案單位調查，探員進入單位後，在一張碌架牀下格牀底的暗格，驚見一具女屍，初步相信為被捕男子的姓劉同居女友，以涉嫌謀殺罪名再次拘捕他。



探員發現女死者身穿衣服，被棉被蓋着及頭被風褸遮蓋，手腕及腳有曾被捆綁痕跡。法醫官初步檢驗屍體，發現女死者手腳、胸、背及臀部有明顯瘀痕，屍體開始發脹，相信死去數天，以及死前遭人毆打。女事主真正死因有待法醫官剖屍確定。



兩人出事前疑服藥



探員初步調查，懷疑女死者生前與被捕男友曾服食藥物，其間雙方發生爭執，至於被捕男子是否在爭執間，受藥物影響將女友殺害，警方仍在調查中。警方在單位內未有檢獲違禁藥物。



探員昨晚押被捕男子到寶林邨寶儉樓案發單位重組案情，其後將他帶返警署，並在單位內檢走牀板、牀褥及一批衣服等證物調查。案件警方列作謀殺案處理。