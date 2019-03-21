﻿中銀香港可開設內地戶口﻿﻿港人北上消費更便利﻿

中銀香港獲批在大灣區先行試點見證代理開立內地個人銀行帳戶，港人只需持香港永久性居民身分證及回鄉證，在香港填寫開戶文件，即可申請開立內地中國銀行戶口。申請人必須為中銀香港現有客戶，過程中毋須親自到內地分行、提供內地地址或內地手機號碼。有旅遊達人指，港人在內地有戶口，容易申請手機支付服務，方便在內地消費。



中銀香港表示，客戶將於成功開戶後收到通知，可在港直接激活帳戶，毋須再親赴內地，而在本港分行辦理人民幣滙款到該帳戶可享首次手續費豁免。若經網上銀行滙款，則豁免手續費至今年六月底。不過在港開設戶口未能使用內地的手機銀行及網上銀行服務，亦不可以進行內地的理財業務，例如定期存款及購買理財產品。



帳戶可連結內地手機電子支付應用程式，享有大灣區及內地日常消費支付便利。不過，帳戶設有每日及每年金額限制，視乎屬於II或III類帳戶。



可連結手機支付程式



II類帳戶提供提款卡、櫃員機提款每日限額一千元人民幣；轉入資金、存入現金每日累計限額合計為一萬元，每年累計限額合計二十萬元；消費和繳費、轉出資金、取出現金每日累計限額合計一萬元，每年累計限額合計二十萬元。



III類帳戶不提供提款卡；任何時間帳戶餘額不得超過二千元人民幣；消費、繳費、帳戶資金轉出等每日累計限額合計為二千元，每年累計限額合計為五萬元。



中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，推出見證開立內地銀行帳戶——大灣區「開戶易」服務，讓本港居民足不出港，即可便捷開立內地銀行帳戶。



旅遊達人紀曉華指，港人在港，就可以申請開設內地戶口，形容為「好事」。港人有了內地戶口，即可申請手機支付服務，在內地消費，更加方便，「內地的士都要手機付錢」，若無支付服務，非常麻煩。紀曉華認為，銀行應視乎港人的需要，進一步放寬每天提款上限，「因為與朋友食餐好啲嘅飯，都幾貴㗎。」



