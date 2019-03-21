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天台屋大火 樓下東主燒傷

2019-03-21 列印
■天台屋火勢猛烈，濃煙冒升。
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　　牛池灣村一幢兩層高建築物的天台鐵皮屋發生火警。昨午一時許，該天台屋突然起火，火勢猛烈及一度傳出爆炸聲，濃煙冒升。樓下一家五金店的五十八歲男東主發現，立即取來滅火筒嘗試撲救，惜被火舌灼傷手臂。

　　消防接報後到場開喉灌救，約一小時後撲熄火警，傷者獲送院，治療後無大礙。消防調查後，懷疑天台屋有電器的電線短路引致火警，案件並無可疑。

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