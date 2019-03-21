  • 2019年3月21日 星期四
  • 25º
  • 78%
熱門： 杜敬謙求心續命韓國瑜電話投訴港鐵撞車

日報新聞 > 港聞

﻿儲局料今年不加息

2019-03-21 列印
　　美國聯儲局結束一連兩日議息會議，維持利率不變直至年底，預料本年內都不加息；惟市場關注何時停縮表。

  美國股市窄幅波動，杜指尾段報二五八六五點，跌二十二點；納指則報七六九六點，升八點。滙控美國預託證券價格見六十四點九港元，跌零點一五港元；騰訊則見三百六十四點七九港元，跌五點二一港元。

  紐約期金報每盎司一千三百零六點四美元，跌零點一美元；紐約期油則報每桶五十九點六三美元，升零點六美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd