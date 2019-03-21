墮斃女教師家屬 指反映問題不獲正視

天水圍東華三院李東海小學女教師林麗棠，懷疑因工作壓力在校內墮樓身亡，事後校長羅婉儀一直休假。林麗棠老師家屬昨天發出千字公開信，指林老師生前以理性和合理渠道去反映個人困難和學校管理不善的問題，卻無得到正視，屬教育界的悲哀。



家屬公佈，林麗棠將於四月十三日（周六）晚上六時在紅磡萬國殯儀館地下孝思大禮堂設靈。林麗棠老師的胞弟、胞妹感謝生前好友、同事、學生、家長、傳媒及廣大市民關注事件，並感謝東華三院主席王賢誌成立調查委員會調查，「相對教育局的抽身旁觀，東華三院在王主席帶領下主動慰問了我們，並作出了積極回應的第一步－成立調查委員會。」



家屬指出，林麗棠自殺原因的調查，需時幾個月才完成，實屬太慢，希望先調查她生前在學校所受的待遇，以合理時間，去總結林老師死因，好讓家屬心痛的傷口盡早能瘉合，再調查辦學團體的管理問題。



