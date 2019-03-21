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金髮漢涉斬斷船纜被捕

2019-03-21 列印
■警方拘捕一名涉嫌刑事毀壞的金髮男子。
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　　觀塘避風塘發生船纜被斬刑毀案，一名男子涉案被捕。昨晨十時許，警方接報指避風塘內有三艘遊艇被歹徒斬斷繩纜在海面漂浮。水警輪及海事處接報到場，將在海面漂浮三遊艇固定，確定對現場海面及其他船隻構成危險。水警在現場調查後，拘捕一名染金髮中年男子，以涉嫌刑事毀壞被捕，將他帶署調查。警方現正調查被捕男子動機，是否涉及黑幫霸位租泊位圖利有關。

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