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蕭炎坤堅稱與葛師科沒金錢往來

2019-03-21 列印
　　涉嫌與古董收藏家葛師科逾五點八億倫敦金騙案被捕的其中一名疑犯，現仍在保釋候查的蕭炎坤，他昨日召開記者會指，聲稱從未與葛師科交往及金錢往來。

　　警方今年一月破獲歷來最大宗倫敦金騙案，最少七名受害人共被騙款逾六億三千萬元，其中一名受害人，單一損失逾五億八千萬元，該名受害人為古董收藏家葛師科。

　　案中警方搜查九龍灣三間涉案公司，共拘捕十四名涉案男女，其中一名被捕男子為七十二歲的博愛醫院前主席蕭炎坤。

　　蕭昨日在尖東一間酒店召開記者會稱，他聲稱並未與葛師科有交往，亦沒有直接或間接與葛有金錢往來。



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