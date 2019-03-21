老婦狂致電管理處843次罰千元

管理員每一至兩秒便接到電話，一共接收逾五百個通話，大部份無人發出聲音，偶爾聽到老婦大叫不明字句。
老婦被控一項不斷打電話罪，昨在九龍城裁判法院認罪，被罰款一千元。
男子疑吸毒失常，竟向女友狠下毒手！警方調查一宗藏有攻擊性武器時，發現目標人物神情有異，揭發案中案，疑犯涉嫌日前在寶林邨居所內殺害女友。警方初步調查相信，男女兩人疑在吸食毒品後發生爭執，其間不排除有人在...
2019-03-21
中國國家主席習近平今天起訪問意大利、法國及摩納哥，意大利總理孔特十九日在國會演講時，證實中國和意大利屆時將簽署「一帶一路」諒解備忘錄。另外，習近平將與法國總統馬克龍舉行會談，並見證簽署協議。 意大利總理孔特（Giuseppe Conte）到國會回應對意大利計劃參與「一帶一路」的質疑，強調有關備忘錄無法律約束力，且能讓意大利得以進入一個龐大的市場，符合國家利益，強調不會影響與歐洲盟友關係。 籲議員勿錯失機會 孔特又稱，現時意大利輸出至中國的商品數目，遠遠少於歐洲其他國家，故此，簽署備忘錄可讓該國取得貿易平衡。計劃可為意大利帶來新機場、新基建，將大大影響未來意大利經濟增長，呼籲...
2019-03-21
距離下周五（二十九日）英國預定脫歐日期只有一個多星期，情況仍然混亂。英國首相文翠珊周三致函歐盟，正式要求容許英國延遲三個月脫歐。而法國則威脅否決任何不符合條件的延遲脫歐要求，歐盟也警告英國延遲脫歐要付出代價，例如可能要提前大選或進行第二次公投。 文翠珊定於周四前往布魯塞爾與歐盟領袖們會面，商討延遲啟動《里斯本條約》第五十條的條件，然後於下周再提交上國會下議院辯論或及表決。她再沒有甚麼新的建議和方案可以向歐盟提出。按照法例，歐盟其餘二十七個成員國必須一致同意，英國方可延遲脫歐。暫時未知道各成員國的取態。 法國總統府發言人表明，如英國提出延遲脫歐，卻無辦法打破目前僵局或危害整個...
2019-03-21
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原首席分區經理楊文傑表示，西灣河逸樺園2座低層C室，面積616方呎，兩房間隔，原先叫價1450萬，目前議價至1398萬易手，呎價22695元，買家屬外區換樓客...
2019-03-21
美國聯儲局結束息口會議，決定維持利率不變，符合巿場預期。加上關注主席鮑威爾發表的講話，利淡投資氣氛，美股早段偏軟。市場普通預期美國維持利率不變，更關注何時停止縮表。美股初段呈觀望，杜指下跌80點，至2...
2019-03-21
雖然比利時正陷傷兵潮，但翼鋒杜根夏薩特矢言乘機上位，要跟哥哥夏薩特拍住上。為了證明自己，杜根夏薩特今晚勢助歐洲紅魔於歐洲國家盃外圍賽I組首戰主場大勝俄羅斯，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。 （有線601、661台周五凌晨3:45直播） 繼中場穆沙丹比利及後衛梅尼亞因傷退隊，比利時射手盧卡古也因足踝受傷而上陣成疑。幸而，杜根夏薩特矢志上位，這名廿五歲翼鋒今季替慕遜加柏貢獻十二球和十一次助攻，揚言要跟哥哥夏薩特雙翼齊飛：「我天份不及哥哥，但靠努力追上他，希望能在國家隊合作無間。」 俄羅斯旨在試陣 俄羅斯今輪國際賽期試用小將為主，其中前鋒費奧多查洛夫及中場艾克美度夫等共四人...
2019-03-21
起亞全新Niro EV電動玩樂車有39.2kWh「細電」及64kWh「大電」兩個版本，後者擁有更長480km續航力、更大204ps馬力，最頂級Deluxe版包裝非常豪華，車價$492,600並不便宜，...
2019-03-21
憑真功夫打出國際嘅「宇宙最強」甄子丹，工作以外，不嬲都愛做Family man，幸福滿瀉。子丹下月初將開拍陳木勝執導嘅警匪片，並共同做埋監製。近日，佢除勤力操fit，務求以最佳狀態拍攝外，日前傍晚專登...
2019-03-21
旅遊業是香港重要的無煙工業，帶來巨大的經濟收益，但近年內地旅客湧港，集中在個別地區活動，影響當區居民生活，引起怨言。港府必須短期設法分散人流，長遠在源頭控制，才能有效防止旅客逼爆街頭。 內地旅客最多的區份，包括水貨客出沒的上水、低價團聚集消費的土瓜灣，以及港珠澳大橋通車後招來的內地客。經執法人員掃蕩後，上水水貨客造成的滋擾，稍見收斂，當局必須持續控制，才可以遏止問題惡化。至於東涌大橋客，加強交通服務後，過度聚集情況已見改善。剩下土瓜灣人滿之患的問題，最為棘手，因當地有不少專為內地客而設的購物店，也是團餐集中地，街上經常人山人海。 旅議會建議將觀光船由土瓜灣九龍城碼頭改在紅磡...
2019-03-21
巫顯東昨晚憑「大運舞台」取得個人在港第七十W，下次賽事正式升格大師傅，實在可喜可賀。而賽後馬會在沙圈為他舉行簡單隆重的畢業儀式，小巫的家人和師父沈集成都在場見證，齊齊分享喜悅。 與此同時，「大運舞台」...
2019-03-21