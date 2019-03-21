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老婦狂致電管理處843次罰千元

2019-03-21 列印
　　七十一歲老婦因不滿住所黃大仙天馬苑管業處一名經理工作態度及管理手法，在去年十月三十日至十月三十一日兩天內打電話到管業處投訴逾八百四十三次。

　　管理員每一至兩秒便接到電話，一共接收逾五百個通話，大部份無人發出聲音，偶爾聽到老婦大叫不明字句。

　　老婦被控一項不斷打電話罪，昨在九龍城裁判法院認罪，被罰款一千元。　　



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