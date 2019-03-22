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﻿COMPANION今中環放閃

2019-03-22 列印
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        萬眾期待嘅《KAWS︰HOLIDAY》巨型充氣公仔COMPANION，前天由青衣落海暢泳，他似乎十分享受香港的碧波藍天，昨天傍晚慢慢游至青馬大橋，昨晚在西九海面休息，預計今日下午二時十五分左右抵達中環海濱長廊海傍，與大家近距離見面。COMPANION選擇香港作為亞洲巡遊的第三站，早前先後風靡台灣和韓國，早幾日來港，先在青衣船廠對開充氣，變成身高三十七米的戶外藝術公仔，暢游藍巴勒海峽，今天將由拖船拖到中環海濱區，展示他優美的睡姿，一直至本月三十一日，任由大家以不同角度拍攝，打卡放閃。
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