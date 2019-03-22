﻿「日子難過 有神同行」 研出國考察 郭炳江出獄喜見家人寄語青年「勿做衝動事」

因許仕仁貪賄案而被判入獄四十個月的新地前聯席主席郭炳江，昨早刑滿出獄，胞弟郭炳聯和其一對子女郭基煇和郭曉妍在外等候。滿頭白髮的郭炳江步出監獄後表示，暫時不會回公司工作，會多休息、學習及去外國考察。他又勸勉年輕人守法：「唔好亂做嘢，唔好做衝動嘅事，一入咗監獄佢哋會好後悔。」



郭炳江服刑四十個月，昨早於赤柱監獄刑滿出獄，只見其滿頭白髮，戴黑框眼鏡，穿著深灰色筆挺西裝，步出監獄後，先與女兒郭曉妍相擁及吻臉，之後再逐一擁抱兒子郭基煇及弟弟郭炳聯。監獄門外早已有半百名記者等候，他發表了七分鐘講話，其間曾一度雙眼泛紅，語音顫震，他勸勉年輕人要守法：「唔好亂做嘢，唔好做衝動嘅事，一入咗監獄會好後悔。」



心情興奮 一夜睡不着



郭炳江表示，出獄前心情興奮，一夜睡不着，感謝主耶穌過去四十個月來的陪伴。郭炳江接着逐一感謝家人，他首先感謝女兒曉妍經常寫信給他，感激胞弟郭炳聯這段期間打理好公司及照顧好整個家族，亦感謝兒子郭基煇代為照顧家人，在公司做好工作。



他暫時不會重返公司工作，會先休息。他在獄中讀了神學四年，還有九個月要讀，會先專心完成課程，其間會了解香港及國際市場動態，會去外國考察高新科技，思考一下科技對公司業務有何提升。另外，按照法庭早前判令，未來五年不出任公司董事。



郭炳江表示，在獄中的四十個月自己甚麼情緒都有，很多時是自疚，很多時是失望，又會掛念家人，「問自己點解搞成咁，覺得喺入面（監獄）係一個掙扎，日子唔易過，但有神同行之下，最終亦覺得恩典同平安。」。



歸家歎雲耳手撕雞



郭炳江透露，家中煮好雲耳手撕雞給他吃，寓意守得雲開見月明，回家前已訂好餐廳先「飲茶」，兒子隨即說：「爸爸，我拎咗蛋撻、芒果同菠蘿包嚟。」郭笑說要減肥，菠蘿包就不吃了。



郭炳江自被定罪即時扣押及服刑，其妻子、子女和女婿、胞弟郭炳聯及新地高層雷霆、黃植榮和董子豪等不時探監，身在牢獄的郭炳江憑着宗教信仰樂觀地面對一切，昨日天主教香港教區榮休主教陳日君樞機亦乘的士到赤柱監獄迎接。