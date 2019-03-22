  • 2019年3月22日 星期五
  • 26º
  • 84%
熱門： 梁天琦馬匹急症室 Companion劉德華

日報新聞 > 港聞

﻿新地備飲品餐盒　款待守候傳媒

2019-03-22 列印
■新地公關部運來一箱箱食物及飲品，派發給一早在獄外守候的記者享用。
Previous Next

　　昨日早上六時五十分，大批記者聚集赤柱監獄外，守候郭炳江出獄。新地公關部職員早有準備，搬來一箱箱早餐，熱情地派發給記者享用，當中包括精美蛋糕、西餅、麵包及紙包裝飲品。

　　郭炳江早上九時二十七分步出赤柱監獄，發表了七分鐘的簡短講話後，便坐上七人車離開，大批記者隨後尾隨他們回到深水灣道大宅外，繼續留守追訪。直至午飯時間，新地公關職員又善待傳媒，搬來了一箱箱午餐給傳媒享用，且熱情地逐一遞上，當中包括叉油雞、油雞和叉鴨等飯盒，紙包裝飲品及樽裝礦泉水，盡顯圓滑公關手段。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd