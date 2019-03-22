  • 2019年3月22日 星期五
  • 26º
  • 84%
熱門： 梁天琦馬匹急症室 Companion劉德華

日報新聞 > 港聞

美股中段升171點

2019-03-22 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二五九一七點，升一百七十一點；納指則報七八○七點，升七十八點。滙控美國預託證券價格見六十四點五九港元，跌零點二一港元；騰訊則見三百六十一點七八港元，跌一點二港元。

  紐約期金報每盎司一千三百零九點六美元，升七點九美元；紐約期油則報每桶六十點○九美元，跌零點一四美元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd