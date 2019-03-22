Uber司機偷拍罰款囚兩月

一條外形古怪的巨魚近日被沖上南澳洲一個海灘。牠身長一點八米（約六呎），最先發現牠的漁民初時還以為那是一塊浮木，看清楚才知道是一條長達一點八的巨魚。專家確認牠是一條稀有的「翻車魚」（Ocean sunfish）。 女子格熱拉克把巨魚的照片放上facebook，引起網民議論紛紛。她說，巨魚是她的男伴瓊斯發現的。瓊斯做了漁民許多年，都聽聞有「翻車魚」這種海洋生物，但今次是第一次親眼見到牠的廬山真面目。 翻車魚一般吃水母，在世界各地的海水中都有發現。因為牠們喜歡翻躺在水面作日光浴，而有「翻車魚」的名字。翻車魚體型十分龐大，它可長達四米，故有專家指格熱拉克發現的「翻車魚」只屬於平均大...

2019-03-22