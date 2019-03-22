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Uber司機偷拍罰款囚兩月

2019-03-22 列印
　　四十四歲速遞公司主任去年九月八日駕車兼任Uber司機，涉嫌在椅背裝有針孔攝錄器，拍攝二十八歲女乘客裙底，直播至軚盤下方的手機上觀看，遇上警方設置的路障才揭發事件。警方發現，一共有八百八十三段裙底影片，涉及不同乘客。裁判官指出，偷拍案情嚴重，為保障公眾利益，必須判以阻嚇性刑罰，判被告交罰款二千元及監禁兩個月。

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