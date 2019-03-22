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九龍城小學將改建成過渡房屋

2019-03-22 列印
　　本港首個由校舍改建的過渡性房屋項目即將出現，九龍樂善堂計劃改建於九龍城龍崗道的樂善堂小學作過渡性社會房屋，昨日於九龍城區議會轄下房屋及基礎建設委員會作諮詢及討論，計劃獲支持，指項目能起先導作用，引起社會討論如何善用閒置校舍、建築物及土地等，以協助基層家庭解決短期住屋需要。

　　九龍樂善堂主席李聖潑表示：「作為全港首個改建校舍作社會房屋的項目，在工程、技術、配套等方面將面對不少挑戰，但當中的技術性問題非不能解決。」李聖潑期望能於未來一個月內公佈規劃詳情，預計九月啟動工程，最快於二○二○年上旬讓有住屋需要的基層家庭陸續入伙。

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