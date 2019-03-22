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海洋公園港人優惠 門票「買大送細」

2019-03-22 列印
　　海洋公園昨日宣佈，即日起至五月一日期間推出港人優惠，香港居民只需於海洋公園正門入口出示有效成人入場門票及香港身份證，即可為同行年齡介乎三至十一歲小童，換取當日一張免費入場門票。

　　海洋公園行政總裁李繩宗表示，海洋公園一直把握每個回饋社會的機會，希望市民把握一連四天的復活節公眾假期，帶同子女到樂園享受家庭樂。園方指優惠不適用於贈券、福利票（包括同行人士之優惠票）、教育團體票、旅行社團體票、教師日門票（包括同行人士之優惠票）、智紛全年入場證、智紛會員半價優惠門票、企業包場門票、長者同行六折優惠門票及「特惠海洋公園平日日間入場門票」。

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