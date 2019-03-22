案發於上月十九日凌晨約四時，油翠苑漾美閣一單位，一名九個月大男嬰被其任職警員父親發現昏迷家中，報警後救護員到場將男嬰送院，惜抵院後搶救無效死亡。據悉，當日死者父親及親友在醫院協助警方調查時，聲稱男嬰事前曾嘔奶，警方初步調查後，一度認為案件無可疑，死因有待剖屍後確定。
消息稱，警方近日翻看閉路電視錄影及調查後，發現男嬰在死前曾有人涉嫌疏忽照顧。深入調查後，日前將男嬰的警員父親以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕，經帶署調查後准以保釋候查。據悉，該名涉案警員現時仍有上班，暫時毋須停職。
萬眾期待嘅《KAWS︰HOLIDAY》巨型充氣公仔COMPANION，前天由青衣落海暢泳，他似乎十分享受香港的碧波藍天，昨天傍晚慢慢游至青馬大橋，昨晚在西九海面休息，預計今日下午二時十五分左右抵達中環...
2019-03-22
江蘇鹽城市一個化工園區內昨天下午二時許發生爆炸，傷者下午近四時陸續送到響水縣人民醫院治理，截至昨晚七時，事故最少造成六死，三十人重傷。中國地震局亦發通報，鹽城市旁的連雲港市灌南縣亦發生二點二級地震，懷疑爆炸造成。 據悉，涉事化工園位於響水陳家港化工園內的天嘉宜化工有限公司，主要生產農藥，今次爆炸的是廠內一個生產裝置，爆炸物質為苯。 今次爆炸暫未波及園內其他工廠，但對面的灌河北邊灌南民居及學校玻璃窗被震碎，至少四人被玻璃碎割傷，小孩亦嚇哭。附近停泊的幾十架車輛也嚴重損毀。 從網上片段所見，化工園區內有廠房冒出火光，數秒後爆出巨大火球，火燄及濃煙升至半空，眾多傷者逃離現場，有人...
2019-03-22
一條外形古怪的巨魚近日被沖上南澳洲一個海灘。牠身長一點八米（約六呎），最先發現牠的漁民初時還以為那是一塊浮木，看清楚才知道是一條長達一點八的巨魚。專家確認牠是一條稀有的「翻車魚」（Ocean sunfish）。 女子格熱拉克把巨魚的照片放上facebook，引起網民議論紛紛。她說，巨魚是她的男伴瓊斯發現的。瓊斯做了漁民許多年，都聽聞有「翻車魚」這種海洋生物，但今次是第一次親眼見到牠的廬山真面目。 翻車魚一般吃水母，在世界各地的海水中都有發現。因為牠們喜歡翻躺在水面作日光浴，而有「翻車魚」的名字。翻車魚體型十分龐大，它可長達四米，故有專家指格熱拉克發現的「翻車魚」只屬於平均大...
2019-03-22
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城24座低層H單位，面積326方呎，兩房間隔，議價後以450萬易手，呎價13804元。據了解，原業主於12年以238萬購入，...
2019-03-22
合和實業（054）私有化議案獲高票通過，將於今年5月3日結束47年上市地位！合和實業昨日上午舉行法院會議及股東特別大會，就私有化議案作出表決。至晚上約七時發出正式公告，議案在法院會議上獲96.27%獨...
2019-03-22
C朗拿度為盡快融入祖雲達斯而缺席了國際賽九個多月，現重返葡萄牙今晚領軍在歐洲國家盃外圍賽B組首輪主場對烏克蘭。葡軍主帥費蘭度山度士指猛將回歸即令國家隊實力倍增，有信心今仗旗開得勝，直取主勝最穩陣。（有線603、604台周六凌晨3:45直播） 去年夏天轉投老婦人後，C朗為適應新環境自俄羅斯世界盃後，便暫別國家隊。經過九個月左右的時間，他成功融入祖雲達斯，除了意甲遙遙領先，亦以一己之力領軍躋身歐聯八強，故在歐國外開鑼之際重返葡軍，今晚B組首輪領軍出戰烏克蘭勢率隊在衛冕之路踏出成功的第一步。 如虎添翼襲烏克蘭 在C朗缺陣期間，葡萄牙各戰線錄得三勝三和不敗，在歐洲國家聯賽A...
2019-03-22
愛煮飯、懶洗碗，可能是不少人的心聲，Panasonic最近就推出了第二代自動洗碗碟機，除配備高溫殺菌及持續乾碗功能，更可一次過清洗三十九件餐具。 文：阿卓爸爸圖：蔡建新 產品查詢：2833 0955 ...
2019-03-22
日前，余文樂喺社交網上載與周杰倫嘅合照，留言：「《頭文字D》聚會。」勾起網民唔少回憶，仲問點解無陳冠希(Edison)份？皆因Edison當日要替小公主Alaia搞兩歲生日會，加上佢同余文樂反目十幾年...
2019-03-22
天文台公佈過去一個冬天的天氣數據，一點也不冷，反而暖洋洋，是本港有記錄以來平均溫度最高的冬季，足證天氣反常。現在急需行動，力挽狂瀾，但香港獨自出力，事倍功半，必須倡議地區性氣候合作，才能集結力量，應對極端氣候的侵害。 天文台台長岑智明指出，由去年十二月至今年二月，最高氣溫達攝氏二十一點四度，平均氣溫達攝氏十九點一度，是自一八八四年以來最高，十二度或以下的寒冷天氣日數僅三天，為歷來最少。他警告，如果未來一個冬季的寒冷天氣日子少於三天，就顯示香港將進入沒有冬天的歲月。 四季獨欠冬天，匪夷所思，但這只是氣候反常的表徵，隨後而來的，是極端的天氣，港人去年經歷過超強颱風「山竹」的威力...
2019-03-22
牌照委員會公布，已向巫顯東簽發今季餘下日子的自由身騎師牌照，生效日期由昨日開始，惟因巫顯東於明日的從化賽事與周日的沙田賽事俱停賽，故此要至下周三的谷中夜賽，才會首次以大師傅的身分披甲。其減磅優惠亦會由見習期的五磅下調至三磅。巫顯東是於剛周三晚的谷中夜賽，策葉廄「大運舞台」奏捷，從而在港累積夠七十場勝仗升格。 馬場浮世繪
2019-03-22