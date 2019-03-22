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﻿男嬰猝死﻿﻿現役警員父被捕﻿

2019-03-22 列印
■案發當日，親友在醫院協助警員調查。
■油塘油翠苑上月九個月大男嬰暈迷猝死。資料圖片
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　　油塘油翠苑上月九個月大男嬰猝死案，消息稱，警方翻看閉路電視調查後，懷疑有人疏忽照顧男嬰，日前以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，拘捕男嬰的現役警員父親。該名警員調查後已獲准保釋候查，暫時毋須停職。

　　案發於上月十九日凌晨約四時，油翠苑漾美閣一單位，一名九個月大男嬰被其任職警員父親發現昏迷家中，報警後救護員到場將男嬰送院，惜抵院後搶救無效死亡。據悉，當日死者父親及親友在醫院協助警方調查時，聲稱男嬰事前曾嘔奶，警方初步調查後，一度認為案件無可疑，死因有待剖屍後確定。

　　消息稱，警方近日翻看閉路電視錄影及調查後，發現男嬰在死前曾有人涉嫌疏忽照顧。深入調查後，日前將男嬰的警員父親以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕，經帶署調查後准以保釋候查。據悉，該名涉案警員現時仍有上班，暫時毋須停職。

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