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海關打擊走私活動 檢500萬元電子產品

2019-03-22 列印
　　海關前日在小西灣對開海面進行打擊走私行動，前日凌晨時份，人員在現場海面附近埋伏，其間小西灣對開海面發現一艘快艇疑進行走私活動截查，當場檢獲一批懷疑走私電子產品，當中包括舊智能手提電話及舊電腦配件，估計市值約五百萬元。行動中，海關人員拘捕兩名分別六十二及四十三歲男子，並扣查一艘快艇。

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