﻿移民大馬泰國門檻低 港中產湧退休樂園﻿

香港生活指數高，壓力大，不少港人醞釀移民，馬來西亞及泰國的移居門檻低，吸引準備退休的中產，以及一批有意讓子女平價入讀國際學校的家長。有旅居泰國清邁的港人形容，當地港人四年間激增十倍。有移民顧問亦稱，申請移民大馬個案年增四成。



英、美、澳及加等昔日港人移民熱點，近年將入籍要求愈收愈緊，移居東南亞變成炙手可熱，其中以泰國及大馬的增幅，最引人注視。「我覺得現在香港有啲似九七前移民潮，有得走快啲走嘅感覺。」一五年舉家移居馬來西亞吉隆坡的Andy，感受到港人離開香港的渴望。



Andy為了兩名女兒移民大馬，他認為在港讀書壓力太大，一四年，他在朋友介紹下，發現馬來西亞第二家園計劃（MM2H），只要在當地銀行存款約五十八萬元（港元，下同），即可申請為期十年的居留權，如申請人年過五十，資本要求更可減半。



大馬樓價及生活消費均比香港便宜逾半，港人可申請入讀當地國際學校，學費便宜，當地更有與澳洲及英國相聯的大學，日後可在大馬完成學士學位課程，或完成首兩年課程後，到外國留學一年，並取得當地大學的畢業證書。



私院醫療費相當便宜



準備退休的人士亦視大馬理想養老地。Andy一七年底開始，獲邀每月回港擔任移民講座嘉賓，他發現參加人數由每月僅二三十人，到最近一度超過一百二十人。以他所知，去年有近四十個家庭決定申請MM2H，不乏準備退休的港人。



當地私家醫院收費便宜，且具一定水準。Andy舉例，其女兒去年骨折入院，經急症科、兒科及骨科醫生診症後，埋單只需六百多元，「香港私家醫院不止貴，仲要排隊先可以睇醫生。」



環球資產集團總經理梁智立指出，近兩三年愈來愈多港人家庭及退休人士移居大馬，每年增幅約三四成，「無論申請MM2H，抑或到大馬買樓的數字都明顯上升；置業而言，七成人會選擇吉隆坡，年紀較大的則到檳城定居。」他續說，大馬的國際學校收費較香港便宜，語言學習環境亦較佳，「每月學費只需四五千元，加上當地人能操四至五種語言，有利小朋友學習語言及應用。」



中原移民顧問董事總經理許大衛直言，移居大馬的資金要求門檻最低，具吸引力，「一簽十年，唔使坐移民監，隨時隨地都可返香港，好多人都當買個保障。」



生活節奏慢一大截



鄰近大馬的泰國，亦因相似原因吸引不少港人移居。四年多前與丈夫到泰國清邁旅居的鄺小姐指出，當年清邁的港人不足一百，惟近年人數已過千，暴升十倍，其中以有意到泰國退休，或為子女就讀當地國際學校的港人為主，「外國辦學團體搞國際學校，學生可銜接英、美、新加坡的大學。」「另外，私家醫院醫生好多來自外國，醫療設備比得上香港，收費平。」她曾在當地私院接受小手術，埋單只需一萬元，由住院保險承擔。



鄺小姐並無子女，她定居清邁既因當地物價便宜，亦為逃離香港急促的生活節奏及壓力。其丈夫的投資收入，足以令兩人在當地毋須工作，「很多退休人士只要將香港的單位放租，收入已夠在這裏生活，即使泰國有政治問題，都可回港。」



「泰國移民」顧問陳柏豪表示，泰國永久居留權的申請配額極有限，本港近兩年已明顯「爭崩頭」，「去年首日開放申請，我們已收到逾五百個申請，只能以先到先得方式處理。」至於申請難度較低的「非移民商務簽證」，申請人數亦節節上升。他稱，每月平均約五十人申請，大部份均是三十五歲或以上，「不少是剛結婚，或準備成家立室，預先申請為期三年的泰國居留權，但近九成人申請完簽證，都會回港繼續打工賺錢。」



