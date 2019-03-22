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應用物理知識 傳達長幼共融 ﻿仁濟STEM成果展﻿﻿設計轆轆車﻿

2019-03-22 列印
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　　為配合創科發展，近年STEM（科學、科技、工程和數學）教育成為中小學發展大趨勢。仁濟醫院早前舉辦「仁濟STEM FAIRE 2019」，展示屬下學校在STEM教育的發展成果。其中仁濟醫院靚次伯紀念中學設立了「Nerdy Derby轆轆車展覽、工作坊和比賽」（見圖），參加者如中小幼學生和長者可應用物理知識，即場設計轆轆車。

　　「Nerdy Derby轆轆車」是一個趣味科學活動，會場有固定路軌，參加者可利用簡單物料如木塊、吸管、螺絲等，即場設計轆轆車，以完成比賽。負責這個活動的老師馬健麟稱，參加者在設計時會應用不同物理知識，如地心吸力、摩擦力等；比賽分為幼稚園組、小學組和中學組，幼稚園生會使用難度低的跑道進行比賽，中小學生則使用國際標準的高難度跑道；又指中學組會期望學生能解釋其轆轆車設計原理。

　　馬健麟稱，平日在課堂上亦有教授如何設計轆轆車，「學生在過程中不斷嘗試再改進，這正是STEM的精神。」

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