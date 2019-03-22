﻿真係噏得出寫得出﻿ ﻿日籍教授粵難愈愛﻿

香港人學廣東話，普遍靠口耳相傳，猶如鸚鵡學舌；居港日本學者片岡新則苦學成為粵語專家，更致力研究粵語古今演變，冀盼港人拋棄「是是但但」心態：「認真看待自己的母語！」



「『乜水』正確寫法係『乜誰』！」來自日本東京、五十五歲的香港教育大學語言學及現代語言系助理教授片岡新解釋，廣州長大的美籍基督教女傳教士「花波氏」，一八六六年著作的《述史淺譯》，是以粵語文字翻譯新約聖經的書籍，當中提及「耶穌係乜誰」，意思是詢問耶穌是誰，而且是尊敬用語，相反今天常見「乜水」，其實是根據「誰」字變調產生的同音錯別字，帶輕蔑之意。



片岡一口流利廣東話，他憶述，上世紀七十年代末的中學課堂，曾以日文學習唐詩和宋詞，從此對中文產生興趣，及至八二年中學畢業，獲悉不少日本企業致力開拓剛開放的中國市場，紛紛以高薪招聘精通華語的員工，他於是入讀東京外國語大學中文系學習普通話，畢業後獲東芝公司聘用，在當地出任中國部銷售人員。



對華推銷電器約一年，片岡對工作厭倦，於是轉往私立中學當老師教授普通話，九三年轉往英國攻讀應用語言學碩士，九五年為了研究社會與語言的關係，毅然前往香港，以香港大學亞洲研究中心客席研究者身份，探討九七年回歸中國前後粵語的變化。



來港深造 巧結良緣



為深入了解廣東話，片岡購書自修，九六年在中文大學雅禮中國語文研習所報讀粵語課程，翌年出任科技大學日語導師，以課餘時間旁聽該校的粵語課程。其後，他與中文大學粵語導師李燕萍合作，二○○○年出版附英文或日文講解粵語的教科書《拉埋天窗》，兩人更因此互生情愫，同年成婚，此後繼續合著書籍，喜獲加拿大卑詩大學採用。



一二年七月開始在教育大學教授粵語，相信是全港首名日裔粵語導師。



香港人向日本人學粵語，不少學生嘖嘖稱奇，也有人認為英語和普通話是世界主流語言，沒必要深究粵語，原來有關課程涉及粵語結構，專門為有志成為言語治療師的學生開設。



教學以外，片岡也致力研究十九世紀與當今粵語的演變，例如去年一月發表的論文，以一八六六年出版的新約聖經粵語版書籍《述史淺譯》，與九六年出版的《小男人周記》作比較，論述逾百年來「行緊」或「睇緊」的「緊」字，在句子當中的應用情況有何變化，研究甚為仔細。



因為喜歡，所以研究，片岡笑說鑽研粵語的初衷，就是如此簡單，因此利用閒暇時間搜羅相關資料，已成為生活樂趣，其收藏包括大量粵語平面廣告，以及逾三百本粵文書籍。



近年本港「撐粵語」聲音不斷，一度引發政治爭議，片岡認為支持粵語文化沒有問題，卻不應與政治混為一談，現正計劃與其他學者舉辦講座，內容包括粵語的歷史、與社會關係、語法及結構等，「希望香港人有系統地認識母語、研究粵語。」



